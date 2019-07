Wolff ouvre la porte à un départ d'Ocon

Les jours d'Esteban Ocon dans le baquet Mercedes pourraient bien être comptés. Le Français est actuellement pilote d'essai chez les "flèches d'argent" et avale les kilomètres sur le simulateur. Mais alors que la succession de Valterri Bottas semblait probable à la fin de la saison dernière, les deux succès du pilote finlandais et ses multiples podiums ont finalement donné satisfaction à Toto Wolff. Le directeur de l'écurie Mercedes ouvre du coup la porte à un départ de son poulain.

"Il y a cette perception qu'il est un pilote Mercedes. Nous devons peut-être mettre les choses au clair et lui permettre de poursuivre sa carrière dans un sens qui respecte l'investissement et le soutien que Mercedes lui a donné, mais en même temps ne lui fermer aucune porte, a-t-il dit à motorsport.com"

Alors que Renault lui fait les yeux doux, le pilote ne sera pas prêté, comme le voulait la marque au losange. "Je pense que s'il pilote pour une autre équipe, il sera de toute façon libéré de son contrat, a ajouté Toto Wolff. Il ne sera plus un pilote Mercedes car si on court pour une autre équipe, on signe un contrat pour y donner le meilleur de soi." Si Renault semble en pôle, Red Bull pourrait également intervenir, car le début de saison de Pierre Gasly ne donne pas pleinement satisfaction.