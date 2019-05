Williams recrute une pilote de développement

Première femme à avoir remporté une course en F3 britannique, Jamie Chadwick a été enrôlée par le team Williams en tant que pilote de développement.

Sacrée championne de Grande-Bretagne de GT en 2015, l’intéressée âgée de 21 ans assistera directement le line-up de son écurie lors de trois GP européens, dont celui de Grande-Bretagne, programmé le 14 juillet prochain.

George Russell et Robert Kubica, les titulaires chez Williams, vivent un début de saison 2019 compliqué. Sans le moindre point au compteur après cinq manches.

Check out the full story here as we welcome Jamie into the Williams Racing Driver Academy in the role of Development Driver https://t.co/zDXCYSsbmN pic.twitter.com/xOQBiGm2pz