Williams : L'association des pilotes nomme George Russell comme directeur

NEWS! @GeorgeRussell63 joins the GDPA as Director alongside Sebastian Vettel.

Read George's thoughts right here: https://t.co/upcrXmMgcS 💙 #GR63



— GR63 (@OfficialGR63) March 23, 2021

Fowle, première directrice non-pilote du GPDA

La voix de George Russell va prendre du poids dans le paddock de la F1. Le pilote britannique a, en effet, été nommé au poste de directeur du GPDA, l’association qui rassemble l’ensemble des pilotes de la discipline et qui leur permet d’avoir une voix qui compte auprès des décideurs, que ce soit la FIA ou le détenteur des droits commerciaux du championnat. A 23 ans, il va prendre la place laissée vacante par Romain Grosjean, qui a quitté la Formule 1 à l’issue de son contrat avec l’écurie Haas et a rejoint l’IndyCar pour la saison 2021. « C'est un honneur et un privilège d'être nommé directeur de la GPDA. J'apprécie le soutien de mes collègues pilotes en me confiant ce rôle et j'ai conscience de la responsabilité qu'il implique, a déclaré le pilote Williams dans un communiqué publié sur son site officiel. Au cours de ses six décennies d'existence, la GPDA a fait partie intégrante du soutien et du façonnement de la sécurité en F1, pour la discipline et nos fans. »George Russell rejoint ainsi le quadruple champion du monde Sebastian Vettel comme directeur du GPDA, association dont le président est l’ancien pilote autrichien Alexander Wurz. En plus de la nomination de George Russell, le GPDA a décidé de nommer pour la première fois une directrice en la personne d’Anastasia Fowle. Actuelle conseillère juridique du GPDA, cette dernière sera la première membre du Conseil d’Administration de l’association à ne pas être pilote. « Après plusieurs années de travail aux côtés d’Alexander Wurz, Sebastian Vettel et Romain Grosjean, je suis fière qu'ils et leurs collègues pilotes m'aient nommée pour le premier poste du Conseil d'Administration non destiné à un pilote de F1, a confié Anastasia Fowle dans un communiqué. Je suis passionnée par la discipline et l'industrie, et je suis honorée de pouvoir soutenir la GPDA dans ses efforts. »