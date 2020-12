Williams : Capito nommé PDG

We're delighted to announce that Jost Capito will be joining Williams as the team's new Chief Executive Officer.

We are also pleased to confirm that Simon Roberts will officially take on the role of Team Principal, reporting to Jost.



Capito : « C'est un grand honneur »

Williams Racing a désormais un nouveau PDG. C'est ainsi que l'équipe continue donc bel et bien sa restructuration, après notamment le départ de la famille Williams. En effet, c'est Jost Capito qui a été nommé à ce poste par les nouveau propriétaires de l'écurie britannique de Formule 1, à savoir Dorilton Capital, qui a racheté l'équipe au mois d'août dernier., soit en 2021, est ainsi connu pour avoir notamment une vraie expérience du WRC. En effet, il a déjà eu une carrière particulièrement importante dans le sport automobile. Il a notamment travaillé dans des équipes telles que BMW, Porsche, Ford ou bien encore Volkswagen, avec qui il a connu différents succès. A son palmarès, en WRC, Capito compte ainsi deux titres constructeurs glanés en 2006 puis en 2007 avec Ford, puis de nombreux titres pilotes mais également constructeurs chez Volkswagen entre 2013 et 2016.Enfin, entre septembre et décembre 2016, soit durant une durée de quatre mois, Jost Capito a également été le grand patron de McLaren. Suite à cette nomination, l'Allemand n'a pas manqué de réagir et de montrer ainsi forcément sa satisfaction, dans le communiqué accompagnant cette annonce et publié sur le compte Twitter officiel de l'écurie : «C'est un honneur de jouer un rôle dans l'avenir de cette écurie, qui porte un nom si fort en F1. Je savoure grandement ce défi que j'aborde avec un grand respect. » Dans le même temps, nommé directeur de l'écurie après le départ de Claire Williams, Simon Roberts a ainsi été également bel et bien confirmé à son poste actuel.