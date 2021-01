Williams : Button voit grand pour sa nouvelle écurie

Quatre ans après avoir pris sa retraite, Jenson Button fait son grand retour en Formule 1. L’ex-pilote vient de devenir conseiller de Williams avec qui il a débuté sa carrière de pilote de F1 en 2000. L’arrivée du champion du monde 2009 est précieuse pour l’écurie britannique qui sort de trois exercices terminés à la dernière place du classement constructeurs. Le chantier est grand et plaît à l’intéressé qui retrouve un environnement qui lui est familier. « Ils n'ont pas peur d'essayer de nouvelles choses, mais les personnes qui dirigent l'équipe ont beaucoup d'expérience. Ils ont de grandes idées, et il y a vraiment une bonne ambiance dans l'équipe. Cette équipe a remporté plusieurs championnats du monde. Évidemment, les choses changent avec le temps et les gens vont et viennent, mais le noyau de l'équipe est toujours là », a-t-il lancé pour Sky Sports F1 où il est également en poste, en qualité de consultant.

Button est déterminé

La marge de progression est grande pour Williams et le chemin emprunté par l'écurie est le bon selon les dires de son nouveau conseiller, très motivé. « Je suis enthousiaste à l'idée de travailler avec eux pour aider cette équipe à revenir au top. Il y a un nouveau sens de l'optimisme. Il y a beaucoup de changements positifs pour l'avenir. Les choses ne changent pas du jour au lendemain, mais pour l'instant, elles sont sur la bonne trajectoire. » La saison 2021 sera donc le symbole d’un nouveau départ pour Williams. Les conseils de l’expérimenté Button serviront notamment aux deux jeunes pilotes de l’écurie de Grove, George Russell et Nicholas Latifi. Le premier cité, appelé par Mercedes pour remplacer Lewis Hamilton en décembre dernier à Bahreïn, a terminé 18eme au classement des pilotes. Latifi a quant à lui fini au 21eme et dernier rang pour sa première saison dans la catégorie-reine des courses automobiles.