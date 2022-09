Williams : Albon va faire son retour à Singapour

Albon : « Je me sens bien »

L’absence d’Alex Albon ne devrait pas aller au-delà d’une course. Le 10 septembre dernier, à quelques heures des qualifications du Grand Prix d’Italie, le Thaïlandais a été contraint de déclarer forfait. Après avoir ressenti des douleurs au niveau du ventre, le pilote Williams a appris qu’il souffrait d’une crise d’appendicite qui nécessitait une intervention chirurgicale. L’ancien pilote Red Bull Racing a alors cédé son baquet à Nyck de Vries, qui a impressionné tout au long du week-end avec ses performances qui sont à même de convaincre plusieurs écuries de lui faire confiance la saison prochaine. Alex Albon, de son côté, a connu des « complications anesthésiques post-opératoires » ayant nécessité un passage en soins intensifs et une hospitalisation prolongée. Dès lors, la présence du pilote de 26 ans ce week-end à Singapour n’était pas assurée malgré la pause de trois semaines depuis Monza, causée par l’annulation et le non-remplacement du Grand Prix de Russie.Toutefois, par l’intermédiaire d’un communiqué, le pilote thaïlandais a confirmé qu’il sera bien au départ des premiers essais libres organisés ce vendredi dans la ville-état, de retour au calendrier après trois ans d’absence en raison de la crise sanitaire. « Ma préparation de Singapour est un peu différente qu'à l'accoutumée, mais je me sens bien et j'ai fait tout mon possible afin de me préparer pour l'une des courses les plus physiques au calendrier, a ainsi confié Alex Albon. Je ne sous-estime pas le défi que cela va représenter, mais je suis impatient d'entrer en piste vendredi et de reprendre le volant. C'est un super circuit urbain et la course la plus proche de chez moi en Thaïlande, alors je suis vraiment enthousiaste d'être ici et de voir les fans qui viennent. » Toutefois, la prudence reste de mise du côté de Williams, qui assure que son pilote « espère » retrouver la compétition dès ce week-end. Les premiers essais libres seront donc un test grandeur nature pour le Thaïlandais.