Vettel et Verstappen en faveur d'une annulation du Grand Prix de Russie

"Je me suis réveillé choqué. C'est horrible de voir ce qu'il se passe. Pour ma part, mon opinion est que je ne devrais pas y aller, je n'irai pas", a réagi l'Allemand Sebastian Vettel lors d'une conférence de presse en Catalogne, où se déroulent des essais de pré-saison de F1. "Je pense que ce serait mal de faire une course dans le pays", a-t-il continué alors que le GP est prévu le 25 septembre à Sotchi. "Je suis désolé pour les personnes innocentes qui perdent leur vie, qui sont tuées pour des raisons stupides", et en raison de "dirigeants très étranges et fous", a-t-il déclaré. "Nous allons en parler, mais ma décision est déjà prise", a conclu le pilote d'Aston Martin.

"Quand un pays est en guerre, il n'est pas correct d'y courir, c'est certain. Mais ce qui compte n'est pas ce que je pense, c'est l'ensemble du paddock qui décidera", a pour sa part déclaré le champion en titre, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull).

La F1 "suit de très près les développements" de la situation, a réagi le championnat dans un communiqué, ne donnant "aucun autre commentaire sur la course prévue en septembre".