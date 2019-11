Vettel accepte les consignes chez Ferrari ce qu'il refusait chez Red Bull

Sebastian Vettel a une vision très claire de son passage au sein de l'écurie Red Bull. Bien au-delà de ses quatre titres de champion du monde. Concernant ses relations avec Mark Webber et les fameuses consignes d'équipe, il en garde un souvenir éloquent. "Avec Mark (Webber) c'était différent, on n'a jamais bien travaillé ensemble ! Et arrive le jour où ils m'ont demandé de faire quelque chose pour lui alors que moi, je n'avais jamais reçu aucune faveur. Pourquoi aurais-je dû le faire ?", a-t-il plaidé à propos du fameux Grand Prix de Malaisie en 2013 et code 'Multi21' lancé ouvertement par le pilote australien fou furieux après la course.

Cette saison, avec Charles Leclerc, tout ne fut pas facile mais il semble considérer que la relation est meilleure. Surtout, il ajoute: "Ferrari est plus grande que tout autre chose, plus grande que les pilotes". Ce qui l'aiderait donc à accepter plus facilement les consignes...