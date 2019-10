Verstappen sanctionné, Leclerc partira en pole

Max Verstappen ne partira pas ce dimanche en pole position du Grand Prix du Mexique. Meilleur temps des qualifications, le Néerlandais a été sanctionné par les commissaires du course pour son imprudence. En Q3, le pilote Red Bull n'a pas levé le pied alors que les drapeaux jaunes étaient agités suite au crash de Valtterri Bottas (Mercedes). En conséquence, il est contraint de reculer de trois places sur la grille de départ. Cela profite à Charles Leclerc (Ferrari), qui récupère la pole, et s'élancera avec son coéquipier Sebastian Vettel en première ligne.

Onboard with Max Verstappen as he passes the yellow flag waved at the end of Q3



The race stewards handed him a three-place grid penalty for Sunday's race for failing to slow down - dropping him from P1 to P4#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/3m9seD5e8V