Verstappen et Leclerc convoqués par les commissaires de course

Max Verstappen a remporté le Grand Prix d’Autriche ce dimanche au volant de sa Red Bull, fort notamment d’un dépassement sur la Ferrari de Charles Leclerc qui à cette heure demeure sous investigation.

Dans le 69e et antépénultième tour, le Néerlandais a passé le Monégasque par l’intérieur, poussant ce dernier vers l’extérieur de la courbe – non sans un contact entre les deux monoplaces. Une manœuvre qui pourrait lui valoir cinq secondes de pénalité.

Les commissaires de course n’ont pu rendre leur verdict avant la cérémonie protocolaire et ont d’ores et déjà convoqué les deux pilotes concernés pour 18h. La décision ultime est attendue en début de soirée.