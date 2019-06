Verstappen coiffe Leclerc au poteau

Grâce à Max Verstappen, le Red Bull Ring est on ne peut mieux nommé depuis l’an dernier. De retour au programme du championnat en 2014, le circuit de Spielberg a d’abord souri à Mercedes, vainqueur à quatre reprises en ces lieux à travers Nico Rosberg, deux fois, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Une hégémonie à laquelle le pilote néerlandais du team autrichien a mis un terme la saison passée, comme il a mis fin ce dimanche à la domination sans partage des Flèches d’argent depuis le début de l’année.

Alors que la victoire paraissait promise à Charles Leclerc, poleman au volant de sa Ferrari, celui-ci a dû abdiquer dans les trois dernières boucles, coiffé au poteau par un Max Verstappen déchaîné qui dans les 20 tours ultimes s’est offert successivement Sebastian Vettel, Valtteri Bottas et enfin le jeune Monégasque pour signer un sixième succès en carrière – le 60e du team Red Bull en F1 – et le premier pour le motoriste Honda depuis le Grand Prix d’Autriche 2006 et un triomphe inattendu de Jenson Button.

Comme à Bahreïn en début de saison, Charles Leclerc est donc passé tout près de sa première victoire dans la discipline reine du sport automobile, victime de la manœuvre certes cavalière de son rival batave – manœuvre encore scrutée à l’heure qu’il est par les commissaires de course. "Nous étions dans la même situation le tour précédent, et tout s'était bien passé, avec suffisamment de place à l'extérieur. Sur le tour suivant, il ne m'a laissé revenir sur la piste, en me touchant. Je n'avais aucun autre choix que de prendre large. C'est vraiment dommage", déplorait à chaud sur Canal+ le pilote Ferrari.

Max Verstappen, lui, n’avait dans le même temps aucun doute sur la régularité de son succès, trop heureux d’avoir eu le dernier mot malgré une mise en route calamiteuse qui l’a un temps repoussé en septième position. "Après ce départ, je pensais que la course était finie pour moi. J'ai dû attaquer fort, j'ai eu un plat sur mon premier train de pneus et après, tout s'est bien passé…" Et de conclure quant à sa passe d’armes avec Leclerc: "On est là pour faire de la course, sinon il faut rester à la maison ! Si ces choses-là ne sont pas autorisées, ce n'est plus de la Formule 1 !"