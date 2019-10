Un Grand Prix à Miami en 2021, c'est validé

Les Etats-Unis vont avoir droit à une deuxième course de Formule 1 dès 2021. La F1 a en effet confirmé qu'un Grand Prix aurait lieu à Miami cette année-là. La course aura lieu autour du stade des Dolphins (équipe de NFL). "Nous sommes heureux d’annoncer que la F1 et le Hard Rock Stadium ont trouvé un accord pour accueillir le premier Grand Prix de Miami au Hard Rock Stadium", a confié Sean Bratches, le directeur commercial et des opérations de la F1. La ville doit néanmoins encore officialiser son accord pour cet événement.