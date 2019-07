Un camion de l’écurie Renault accidenté

Sale week-end pour l’écurie Renault, qui a vu Daniel Ricciardo abandonner et surtout Nico Hülkenberg partir à la faute alors qu’il semblait tenir à Hockenheim un podium inédit.

Alors qu’il effectuait la liaison entre l’Allemagne et la Hongrie, prochaine escale du championnat du monde de F1, dès vendredi, un semi-remorque transportant du matériel du team au losange a eu un accident de la route.

C’est sur une autoroute magyare, non loin de Gyor, que le chauffeur du camion, légèrement blessé, a fait une embardée encore non expliquée - le poids lourd ayant terminé sa course dans un talus après avoir percuté la glissière de sécurité. Renault précise que la remorque en question ne transportait ni monoplace, ni moteur.