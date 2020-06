Trois circuits prolongent leur contrat

La saison 2020 de Formule 1 débutera le 5 juillet prochain en Autriche, à huis clos. Ce sera le cas de la plupart des Grands Prix cette année, même si le calendrier complet n’a pas encore été dévoilé (pour le moment, deux Grands Prix en Autriche en juillet, un en Hongrie en juillet, deux en Grande-Bretagne en août, un en Espagne en août, un en Belgique en août et un en Italie en septembre sont assurés).

Pour compenser cette grosse perte de revenus liée au fait que les Grands Prix se dérouleront sans spectateurs, trois circuits ont d’ores et déjà reçu l’assurance de recevoir un Grand Prix de F1 une année supplémentaire. Il s’agit de Spa en Belgique, Monza en Italie et le Hungaroring en Hongrie, qui ont prolongé respectivement ce vendredi leur contrat avec les promoteurs de la F1 jusqu’en 2022, 2025 et 2027.

"Cela leur offre une certaine stabilité

des promoteurs qui connaissent des problèmes, nous sommes là pour avoir de bons partenariats sur le long terme. Certains circuits ont prolongé leur contrat d’un an parce qu’ils vont perdre cette année.», a réagi Ross Brawn, le directeur de la F1. Rappelons que quatre Grands Prix ont d’ores et déjà été annulés pour la saison 2020 : l’Australie, les Pays-Bas, Monaco et la France.