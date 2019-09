Tout bon pour Hamilton !

Un nouveau psychodrame chez Ferrari ? Alors que la victoire de Sebastian Vettel la semaine dernière à Singapour avait agacé son coéquipier Charles Leclerc, qui s’en était publiquement ému avant de s’excuser, la stratégie de la Scuderia risque encore de faire polémique. Car c’est cette fois le Monégasque qui semble avoir été privilégié au détriment de l’Allemand.

Mais ce dernier, qui rechignait à laisser passer son jeune partenaire en dépit des consignes de son équipe, a fini par abandonner en raison d’un problème mécanique au 28e tour. Et Ferrari, qui pouvait signer un deuxième doublé consécutif, a fini par tout perdre, ou presque. Pour le plus grand plaisir de Lewis Hamilton et de Mercedes, l’Anglais devançant finalement son coéquipier Valtteri Bottas pour encore accentuer son avance au championnat du monde.

Il ne faut jamais abandonner Lewis Hamilton

"Je ferai toujours confiance à l’équipe. La tactique, c’était que Sebastian prenne l’aspiration et que je repasse ensuite en tête. Je ne comprends pas bien la situation, il faut que je parle avec l’équipe", concédait ensuite le Monégasque, finalement troisième après avoir signé sa quatrième pole position consécutive.

Hamilton, qui récupère également un point supplémentaire en finissant avec le meilleur tour, avait lui chipé la deuxième place sur la grille à Vettel la veille. En pneus médium, il se faisait dépasser dès le départ par l’Allemand, qui doublait également Leclerc dès le premier virage, avant de dominer les débats jusqu’à son abandon.

"Il ne faut jamais abandonner", appréciait, après ce succès pour le moins inattendu, Hamilton qui, à cinq épreuves de la fin, est bien parti pour remporter un sixième titre de champion du monde, le troisième de rang. Et l'Anglais peut remercier la Scuderia...