Toro Rosso: Gasly laissera son volant lors des Libres 1 au Japon

Pierre Gasly a profité d'un petit intermède pour aller voir la dernière course de MotoGP en Thaïlande le week-end dernier avant de rallier le Japon. Le pilote tricolore sera évidemment de la partie lors de la course japonaise le week-end prochain mais il devra céder sa monoplace lors des essais libres 1 du vendredi à Naoki Yamamoto, champion de Super Formula en monoplace et de SuperGT.

Gasly connaît particulièrement bien cette piste de Suzuka pour avoir roulé au Japon pendant une saison en Super Formula (après son titre en GP2) et reprendra les commandes dès les essais libres 2.

Lifelong #MotoGP fan @PierreGASLY stopped by in Buriram!



The @ToroRosso driver was on hand to witness a historic weekend before he returns to @F1 action at Suzuka! #ThaiGP pic.twitter.com/Gwtai6sfPG