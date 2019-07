Silverstone maintenu jusqu'en 2024 

Alors que l'édition 2019 du Grand Prix de Grande-Bretagne a lieu ce week-end à Silverstone, l'organisation a indiqué ce mercredi, en conférence de presse, que la course figurerait au calendrier mondial jusqu'en 2024. En 2017, Silverstone avait activé sa clause de sortie dans le but de négocier un contrat plus avantageux.

D'autres circuits historiques sont en pleine négociation, comme Hockenheim, Mexico, Barcelone et Monza. L'Italie avait annoncé le 30 avril dernier avoir un accord de principe pour un renouvellement jusqu'en 2024.

En 2020, le championnat du monde de F1 accueillera deux nouvelles courses, à Hanoï (Vietnam) et Zandvoort (Pays-Bas).