Schumacher soigné à Paris ?

Près de six ans après son accident de ski, survenu fin décembre 2013 à Méribel (Savoie), on ne sait toujours pas avec précision quel est l’état de santé de Michael Schumacher. Jean Todt, qui est resté très proche du septuple champion du monde de Formule 1 depuis leur passage commun chez Ferrari, assurait fin juillet au Daily Mail qu’il avait réalisé de "bons progrès", et même avoir regardé le dernier Grand Prix à ses côtés: "Je fais toujours attention avec ce genre de déclarations, mais là c'est vrai. J'ai vu la course avec Michael Schumacher chez lui en Suisse. Michael est entre de bonnes mains et est bien soigné chez lui à sa maison."

L’actuel président de la FIA (Fédération internationale automobile), injoignable, n’a en revanche pas confirmé l’information révélée par Le Parisien ce lundi. D’après le quotidien francilien, "Schumi" est actuellement soigné dans la capitale française pour un traitement secret. Dans la plus grande discrétion, il serait arrivé lundi au sein de l’unité de surveillance continue du service de chirurgie cardiovasculaire de l’Hôpital européen Georges-Pompidou, situé dans le XVe arrondissement.

Schumacher serait entre les mains du professeur Philippe Menasché, un chirurgien cardiaque réputé qui a notamment réussi en 2014, pour la première fois au monde, une thérapie cellulaire chez une patiente en insuffisance cardiaque. Selon les informations du Parisien, il devrait commencer, mardi matin, à bénéficier de perfusions de cellules-souches diffusées dans l'organisme, et ce dans le but d’obtenir une action anti-inflammatoire systémique. Et il est censé quitter l’hôpital mercredi. "Il n'abandonne pas et il continue de se battre", confiait encore Todt. Qui, on l'espère, aura bientôt de bonnes nouvelles à annoncer.