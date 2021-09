Saison 2022 : Vers un calendrier à 23 courses, le Grand Prix de France dans l’incertitude

La Formule 1 va-t-elle enfin connaître la saison à 23 Grands Prix promise de longue date ? Alors que la crise sanitaire a largement gréver le calendrier en 2020 et contraint à certains aménagements encore cette saison avec une tournée asiatique totalement effacée, une première ébauche du programme 2022 circule au sein du paddock avec des échos qui se sont fait jour dans la presse anglo-saxonne. Une saison dont, à l’heure actuelle, la seule certitude est la présence d’un Grand Prix à Miami sur un circuit temporaire installé autour du Hard Rock Stadium. Toutefois, alors qu’une première communication est attendue au mieux en marge du Grand Prix de Russie le week-end prochain, c’est un calendrier à 23 rendez-vous qui a fuité et qui comporte certaines surprises. Alors que les essais de pré-saison, qui seront la première occasion de voir les toutes nouvelles monoplaces, devraient être répartis entre Barcelone et Bahreïn, c’est le royaume du Moyen-Orient qui devrait accueillir la première manche le 20 mars prochain. Alors que la première édition sera l’avant-dernière manche 2021, le Grand Prix d’Arabie Saoudite devrait revenir plus tôt, dès le 27 mars selon la volonté des autorités locales.

Les traditions pourraient être chamboulées à Monaco

Traditionnelle manche d’ouverture de la saison, l’Australie devrait accueillir sur un circuit de l’Albert Park revu et corrigé la troisième étape en 2022 avant le retour de la Chine, absente depuis 2019. Alors que le Vietnam pouvait être un rendez-vous attendu de cette première partie de saison, le circuit urbain de Hanoï fait office d’absent surprise de ce calendrier avec Miami qui prendra la suite de Shanghaï le 8 mai en préalable au retour en Europe. L’Espagne devancera d’une semaine le Grand Prix de Monaco dont le programme devrait être largement modifié. En effet, le traditionnel format sur quatre jours avec les premiers essais libres le jeudi devrait être abandonné, les écuries retrouvant en Principauté leurs habitudes. De plus, alors que Monaco ne payait pas pour accueillir la F1, Liberty Media serait parvenu à obtenir une somme aux environs de treize millions d’euros par saison de la part de l’Automobile Club de Monaco. Autre circuit en ville, Bakou accueillerait les monoplaces le 12 juin, soit une semaine avant le deuxième passage en Amérique du Nord, au Canada. Le début du mois de juillet reste incertain. Alors qu’il est annoncé par le Circuit de Silverstone pour le 3 juillet prochain, le Grand Prix de Grande-Bretagne pourrait échanger sa date avec celle du Grand Prix d’Autriche le week-end suivant en raison de la finale de Wimbledon qui devrait avoir lieu à cette date.

Imola prêt à remplacer la France ?

Dans la foulée, un troisième Grand Prix devrait être organisé en trois week-ends consécutifs. Toutefois, sa localisation est incertaine. Alors que le Circuit Paul-Ricard a encore deux ans de contrat avec la F1, le Grand Prix de France pourrait être recalé en raison des difficultés d’accès au tracé du Castellet. Dans un tel cas de figure, tout indique qu’Imola viendrait prendre la place laissée vacante en conclusion du premier « triple header » de la saison. La Hongrie, pour sa part, serait la dernière étape avant la pause estivale. Un mois de repos qui ne serait pas de trop pour les écuries et les pilotes car le programme de la reprise s’annonce intense. En effet, pas moins de deux « triple header » enchaînés seraient prévus avec un enchaînement Belgique, Pays-Bas et Italie suivi du trio Russie, Singapour et Japon. Toutefois, la course prévue dans la Ville-Etat est incertaine car le contrat la liant à la F1 n’a pas encore été renégocié et l’espace laissé libre pourrait être repris par la Turquie. La dernière ligne droite de la saison verrait les Etats-Unis et le Mexique se succéder fin octobre avant la course à São Paulo et la finale à Abu Dhabi, sur un circuit de Yas Marina qui se refait actuellement une beauté en vue de l’édition 2021 de l’évément.



FORMULE 1 / SAISON 2022

Calendrier provisoire

20 mars : Bahreïn (Sakhir)

27 mars : Arabie Saoudite (Jeddah)

10 avril : Australie (Melbourne)

24 avril : Chine (Shanghaï)

8 mai : Miami

22 mai : Espagne (Barcelone)

29 mai : Monaco

12 juin : Azerbaïdjan (Bakou)

19 juin : Canada (Montréal)

3 juillet : Grande-Bretagne (Silverstone) ou Autriche (Spielberg)

10 juillet : Autriche (Spielberg) ou Grande-Bretagne (Silverstone)

17 juillet : France (Le Castellet) ou Imola

31 juillet : Hongrie (Hungaroring)

28 août : Belgique (Spa-Francorchamps)

4 septembre : Pays-Bas (Zandvoort)

11 septembre : Italie (Monza)

25 septembre : Russie (Sotchi)

2 octobre : Singapour ou Turquie (Istanbul)

9 octobre : Japon (Suzuka)

23 octobre : Etats-Unis (Austin)

30 octobre : Mexique (Mexico)

13 novembre : São Paulo (Interlagos)

20 novembre : Abu Dhabi (Yas Marina)