Saison 2022 : Pour Domenicali, l'avantage initial pris par certaines écuries ne durera pas

Qui aura su le mieux exploiter la nouvelle donne technique ? C’est la question qui est sur toutes les lèvres quand une nouvelle réglementation technique entre en vigueur. Et la Formule 1, plus que toute autre discipline du sport automobile, est celle dans laquelle elle se pose le plus fortement. Personne n’a oublié le coup de force de Ross Brawn qui, grâce à une simple idée difficilement copiée par ses concurrents, a dominé une bonne partie de la saison 2009 après avoir racheté l’écurie abandonnée par Honda. Mais, avec la révolution que la Formule 1 va connaître dès 2022, avec des monoplaces au concept largement revu et corrigé mais également le retour de l’effet de sol banni depuis les années 1980, la donne pourrait être différente. En effet, dans un entretien accordé au magazine britannique Autosport, le patron de la discipline Stefano Domenicali a assuré que les premiers leaders devraient être rattrapés par la concurrence.

Domenicali : « Le but est d'avoir des duels entre plusieurs pilotes »

« Dans le contexte d'une saison débutant avec un nouveau règlement et un budget plafonné, les écarts pourraient être plus importants que ce qui est espéré, admet l’ancien patron de la Scuderia Ferrari. Mais je suis certain que si de telles différences existent, les limitations liées à la nouvelle réglementation permettront de combler l'écart plus rapidement. » Mais, au-delà des performances des monoplaces, Stefano Domenicali est d’avis que le niveau des pilotes sera un plus grand facteur différentiant. « Les voitures de 2022 ont été conçues pour mettre en valeur le talent des pilotes, admet le dirigeant italien. Ce sont des machines qui doivent être pilotées sans subir l'effet des perturbations détériorant les pneus. Le but est d'avoir des duels entre plusieurs pilotes et qu'ils ne soient pas limités par la voiture. » Des déclarations qui, sans preuve sur la piste, restent des vœux pieux. Les premières réponses arriveront assez vite, avec les premiers tours de roue de cette nouvelle génération prévus fin février à Barcelone.