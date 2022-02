Saison 2022 : Les nouvelles Williams et Alfa Romeo ont pris la piste

Taking to the track for the first time 😍

Le bal des présentations s’accélère en Formule 1. Alors que Haas, Aston Martin, Red Bull Racing, McLaren ou encore AlphaTauri ont présenté leurs couleurs ou leurs monoplaces 2022, Williams et Alfa Romeo ont fait de même plus ou moins officiellement ce mercredi. Après avoir montré quelques morceaux de sa nouvelle livrée, l’écurie de Grove a levé le voile sur une FW44 essentiellement bleu foncé avec des touches de bleu ciel et de rouge… mais surtout dépourvue de sponsors sur l’essentiel de sa carrosserie. « Durant toute son histoire en F1, l’écurie Williams a montré une grande force mais également un sens de la sophistication. La nouvelle identité visuelle intègre ces caractéristiques démontrées au fil du temps par l’encadrement, les pilotes et les fans de l’écurie, a déclaré le patron de l’écurie Jost Capito dans un cimmuniqué. Alors que nous entrons dans une nouvelle ère, la FW44 représente une transition vers le futur tout en embrassant les qualités intemporelles qui font ce que nous sommes. » Après cette présentation, l’écurie de Grove a effectué un premier déverminage de sa nouvelle monoplace sur le circuit de Silverstone, avec Nicholas Latifi au volant.Si Williams a fait les choses en grand, c’est la discrétion qui a régné du côté d’Alfa Romeo. L’écurie suisse n’a pas dérogé à ses traditions et a profité du relatif secret du circuit de Fiorano, la piste d’essais privée de son motoriste Ferrari, pour effectuer le premier roulage de la C42, dévoilé par le magazine britannique Autosport. Malgré une chaussée détrempée et parfois sous quelques flocons de neige, c’est Valtteri Bottas qui a eu la primeur des sensations au volant de la monoplace répondant à la nouvelle donne aérodynamique. Avec un casque intégralement noir, l’ancien pilote Mercedes a piloté une C42 arborant une livrée camouflage à base de motifs noirs et blancs, dans la droite lignée de celles utilisées lors des dernières saisons, qui devrait être à nouveau utilisée lors des prochains essais. Une séance d’essais limitée à 100 kilomètres qui a permis de vérifier que tous les systèmes sont bien en place en amont des premiers essais de présaison organisés du 23 au 25 février prochains à Barcelone. Ce n’est qu’à l’issue de ces essais que l’écurie suisse lèvera le voile sur sa livrée définitive pour la saison 2022.