Saison 2022 : Le sprint de retour mais modifié, l'allocation des points en cas de course tronquée revue

Il y aura bien des courses sprint en 2022 ! Alors que les dirigeants de la Formule 1 avaient exprimé leur souhait d’avoir six Grands Prix appliquant le format vu l’an passé, certaines écuries se sont opposés à ces plans pour des raisons financières. Le sujet a été une nouvelle fois débattu ce lundi lors d’une réunion de la Commission F1 organisée à Londres et un compromis a pu être trouvé. En effet, dans un communiqué de la Fédération Internationale de l’automobile (FIA), les Grands Prix d’Emilie-Romagne à Imola, d’Autriche à Spielberg et du Brésil à Interlagos proposeront une course courte le samedi… mais la donne ne sera plus tout à fait la même. Tout d’abord, il ne faudra désormais plus parler de « qualifications sprint » car la pole position reviendra officiellement au vainqueur de la séance de qualifications organisée le vendredi.

Plus de points pour le sprint

Le sprint restera une course d’une distance maximale de 100 kilomètres et devant se dérouler dans une fenêtre n’excédant pas 30 minutes. Mais, alors que seuls les trois premiers pouvaient ajouter des points à leur total au championnat du monde, ils seront désormais huit à en bénéficier. En effet, le vainqueur empochera huit points contre sept au deuxième et ainsi de suite jusqu’au huitième qui remportera un point. Pour le volet financier de la mesure, la FIA précise que les ajustements effectués vis-à-vis de la limite de budget mis en place en 2021 seront une nouvelle fois en vigueur cette année. Alors que le président de la FIA Mohammed Ben Sulayem a évoqué le sujet des conséquences du dernier Grand Prix d’Abu Dhabi et assuré qu’une communication sur l’enquête ouverte par son prédécesseur Jean Todt sera faite prochainement, c’est le fiasco du Grand Prix de Belgique qui a également été au cœur des discussions entre la F1, la FIA et les écuries.

Moins de deux tours sous drapeau vert, pas de points !

En effet, alors qu’aucun tour n’a pu être fait autrement que derrière la voiture de sécurité, la moitié des points avait été attribuée, offrant alors à George Russell son premier podium en F1. Une situation qui ne pourra désormais plus se reproduire. Un consensus a été trouvé pour qu’aucun point ne soit distribué si le leader n’a pas pu boucler deux tours sous drapeau vert. La distribution des points a également été largement revue dans le cas d’une course ne pouvant pas se dérouler sur la distance initiale. Désormais, il y aura trois paliers à 25%, 50% et 75% de la distance initialement prévue. Dans le premier cas, seuls les cinq premiers marqueront des points (6, 4, 3, 2, 1) quand les neuf premiers seront récompensés dans le deuxième (13, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1). Enfin, dans le dernier cas, les pilotes terminant dans le Top 10 marqueront des points mais le barème sera réduit par rapport à une course disputée sur plus de 75% de la distance initiale (19, 14, 12, 9, 8, 6, 5, 3, 2, 1). Des évolutions réglementaires qui devront être validées par le Conseil Mondial du Sport Automobile en amont du Grand Prix de Bahreïn, première manche de la saison 2022.