Saison 2022 : Le châssis Haas bon pour le service, le moteur Mercedes a rugi pour la première fois

Haas dans les temps

La Formule 1 est un monde qui ne s’arrête pas. A peine un dizaine de jours après la conclusion de la saison 2021 à Abu Dhabi sur la victoire et le titre mondial remportés par Max Verstappen, deux écuries ont communiqué sur les avancées du travail en vue de 2022 et de la révolution technique qui aura lieu. Sacrée championne du monde des constructeurs pour la huitième année consécutive, l’écurie Mercedes a passé une étape importante de la préparation de sa nouvelle monoplace, d’ores-et-déjà baptisée W13. En effet, au cœur de l’usine située à Brackley, le moteur qui animera cette monoplace répondant à la nouvelle réglementation technique a été démarré pour la toute première fois. Un événement que la firme à l’étoile a partagé au travers d’une vidéo publié sur son compte officiel Twitter et auquel le patron de l’écurie Toto Wolff a assisté… à distance.De son côté, l’écurie Haas est parvenue à atteindre l’objectif qu’elle s’était fixée. En marge du dernier Grand Prix de la saison, Günther Steiner avait confié à la presse sa volonté de voir son équipe valider son châssis 2022 auprès de la FIA avant Noël. Ayant fait l’impasse sur le développement d’une version améliorée de son châssis 2020 pour la saison 2021, avec des résultats à l’avenant pour ses pilotes Nikita Mazepin et Mick Schumacher, la formation américaine a pu focaliser tous ses efforts sur l’exploitation de la nouvelle donne aérodynamique. Comme annoncé via le réseau social Twitter, le châssis baptisé VF-22 a passé une étape importante en vue des premiers essais de pré-saison, prévus à Barcelone à la fin du mois de février. Les crash-tests imposés par la FIA ont été parfaitement réussis par la monoplace conçue en collaboration avec la société italienne Dallara, spécialiste reconnu dans le secteur. Autant Mercedes que Haas sont ainsi dans les temps pour lancer dans les meilleures conditions la prochaine saison.