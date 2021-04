Saison 2021 : Un Grand Prix en Turquie pour remplacer celui prévu au Canada

BREAKING: Turkey joins 2021 calendar in place of Canada on June 11-13

We are looking forward to the return of the Canadian Grand Prix in 2022, which has also signed a two-year contract extension#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/x3R8taLOci



— Formula 1 (@F1) April 28, 2021

La Turquie à nouveau de retour

La Formule 1 doit une nouvelle fois s’adapter. Alors que le début de la saison 2021 a été modifié, avec notamment le Grand Prix d’Australie reporté à novembre prochain, une étape a dû être rayée du calendrier. En effet, l’édition 2021 du Grand Prix du Canada, prévue du 11 au 13 juin prochain, ne pourra finalement pas avoir lieu. Alors que le promoteur de l’épreuve s’est récemment inquiété des conséquences économiques d’une organisation de l’événement à huis clos, la décision de renoncer à une course sur le Circuit Gilles-Villeneuve est justifiée par Liberty Media par les restrictions de voyage actuellement imposées par les autorités canadiennes, notamment la quarantaine de quatorze jours obligatoire à l’entrée dans le pays. En effet, la première étape nord-américain de la saison est prévue une semaine seulement après le Grand Prix d’Azerbaïdjan. Toutefois, pour limiter les conséquences de l’annulation des deux dernières éditions du Grand Prix du Canada, le contrat liant le promoteur de l’événement à la F1 est prolongé pour deux saisons supplémentaires.Si le Canada quitte le calendrier, il n’était pas envisageable pour les dirigeants de la Formule 1 de laisser une case vide dans le calendrier record de 23 Grands Prix. Pour pallier l’absence du circuit montréalais, c’est un rendez-vous en Turquie qui va être ajouté aux mêmes dates, soit du 11 au 13 juin 2021. Déjà appelé à la rescousse l’an passé pour remplir un calendrier plus modeste, le circuit d’Istanbul Park va recevoir les monoplaces pour la neuvième fois, ayant été le témoin du septième titre de champion du monde de Lewis Hamilton dans des conditions dantesques en novembre dernier. « Alors qu’il est décevant de ne pas pouvoir aller au Canada cette saison, nous sommes ravis de confirmer que la Turquie va accueillir un Grand Prix en 2021 après un course extraordinaire la saison passée, a déclaré Stefano Domenicali, patron de la F1, dans un communiqué. Je suis conscient que nos fans sont attirés par le début de saison intense et la Turquie propose un magnifique circuit permettant de belles batailles en course. » Un choix qui fait également sens du point de vue logistique, le circuit d’Istanbul étant à un peu plus de 2000 kilomètres de Bakou et permettra ensuite un acheminement plus efficace du matériel vers Le Castellet.