Saison 2021 : Le rendez-vous à Portimão aura lieu

Le retour de la Formule 1 au Portugal ne sera pas sans lendemain. Alors que le circuit de Portimão a accueilli en octobre dernier la discipline 22 ans après la dernière course à Estoril, le tracé installé dans l’Algarve sera bien de nouveau au calendrier en 2021, ce qui devrait être confirmé ce jeudi après une réunion de la Commission F1. En effet, alors que le calendrier récemment mis à jour comporte toujours un emplacement vide à la date du 2 mai, il est désormais acquis que c’est le Grand Prix du Portugal qui viendra le combler. Un doute subsistait depuis plusieurs semaines en raison des restrictions de voyage décidées par le gouvernement britannique pour les personnes en provenance du Portugal, placé dans une « liste rouge » avec un isolement de dix jours imposé mais la F1 a pris des dispositions afin de permettre la tenue de la course. En effet, l’ensemble du personnel des écuries ne rentrera pas outre-Manche à la suite du Grand Prix du Portugal et rejoindra directement Barcelone, où le Grand Prix d’Espagne se tiendra le 9 mai prochain.

L’idée de deux courses à Bahreïn écartée

Une fois la manche espagnole passée, une partie du personnel présent sur place rejoindra immédiatement Monaco en vue du prestigieux Grand Prix organisé dans la Principauté le 21 mai. Les personnes n’étant pas concernées par la cinquième manche de la saison 2021 devront ensuite rester sur le territoire espagnol afin d’observer la fin de la quarantaine de dix jours, dont le début sera fixé à la date de départ du territoire portugais. Dès lors, le retour en Grande-Bretagne sera possible pour ces personnes. Ces dispositions vont ainsi permettre la tenue du Grand Prix du Portugal mais permettront également à la F1 d’éviter une nouvelle réorganisation du calendrier. En effet, dans le cas où une course à Portimão n’aurait pas été possible, les organisateurs du championnat avaient déjà un plan B à leur disposition. Dans un tel cas de figure, deux courses auraient eu lieu sur le circuit international de Sakhir, avec potentiellement une des deux épreuves sur le tracé « Outer » mis à l’épreuve en fin de saison 2020, avant un retour en Europe retardé à Imola pour le Grand Prix d’Emilie-Romagne.



FORMULE 1 / SAISON 2021

Calendrier prévisionnel de la saison

28 mars : Grand Prix de Bahreïn (Sakhir)

18 avril : Grand Prix de Made in Italy et d’Emilie-Romagne (Imola)

2 mai : Grand Prix du Portugal (Portimão)

9 mai : Grand Prix d’Espagne (Barcelone)

23 mai : Grand Prix de Monaco

6 juin : Grand Prix d’Azerbaïdjan (Bakou)

13 juin : Grand Prix du Canada (Circuit Gilles-Villeneuve)

27 juin : Grand Prix de France (Circuit Paul-Ricard)

4 juillet : Grand Prix d’Autriche (Red Bull Ring)

18 juillet : Grand Prix de Grande-Bretagne (Silverstone)

1er août : Grand Prix de Hongrie (Hungaroring)

29 août : Grand Prix de Belgique (Spa-Francorchamps)

5 septembre : Grand Prix des Pays-Bas (Zandvoort)

12 septembre : Grand Prix d’Italie (Monza)

26 septembre : Grand Prix de Russie (Sotchi)

3 octobre : Grand Prix de Singapour (Marina Bay)

10 octobre : Grand Prix du Japon (Suzuka)

24 octobre : Grand Prix des Etats-Unis (Circuit of the Americas)

31 octobre : Grand Prix de Mexico (Autodromo Hermanos Rodriguez)

7 novembre : Grand Prix de São Paulo (Interlagos)

21 novembre : Grand Prix d’Australie (Albert Park)

5 décembre : Grand Prix d’Arabie Saoudite (Jeddah)

12 décembre : Grand Prix d’Abu Dhabi (Yas Marina)



Calendrier appelé à évoluer en fonction de l’évolution de la situation sanitaire