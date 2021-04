Saison 2021 : Le calendrier définitif dévoilé, quinze rendez-vous au programme

Les douze écuries de Formule E sont désormais fixées. Alors que quatorze courses étaient initialement prévues pour la première saison sous l’appellation championnat du monde devait comporter quatorze courses dans douze villes, la crise sanitaire a changé la donne. Lancée les 26 et 27 février derniers sur le circuit urbain de Dariya avant de faire étape à Rome les 10 et 11 avril, la septième saison du championnat de monoplaces électriques va connaître en 2021 la saison la plus riche de l’histoire de la discipline. En effet, alors que le Circuit Ricardo-Tormo de Valence se prépare à accueillir les cinquième et sixième courses de l’année, les organisateurs du championnat ont dévoilé ce jeudi la version définitive du calendrier qui, en fin de compte, comportera quinze courses dans huit villes réparties sur trois continents. Sans surprise, les courses prévues en Asie, à Sanya et Séoul, sont définitivement annulées tout comme la manche initialement prévue autour des Invalides, à Paris. Quelques jours après avoir confirmé la refonte du tracé emprunté par les monoplaces, la Principauté de Monaco accueillera bien la Formule E pour le 8 mai et sera la seule destination à n’accueillir qu’une seule course.

NEWS: Formula E and @FIA reveal full calendar for 2020/21 ABB FIA Formula E World Championship

Find out more 👉 https://t.co/5hpLhM42EP pic.twitter.com/PSKImxGVrW



— ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) April 22, 2021





Mexico cède sa place à Puebla, double dose pour New York et Berlin



En effet, les quatre dernières étapes seront disputées sous la forme de « double headers », soit deux courses sur deux jours. Les 19 et 20 juin, la tournée nord-américaine débutera au Mexique. Mais, puisque l’Autodromo Hermanos Rodriguez est actuellement utilisé comme hôpital de campagne dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, les deux courses auront lieu sur l’Autodromo Internacional Miguel E. Abed de Puebla, connu pour avoir accueilli par le passé le défunt championnat du monde des voitures de tourisme sur son tracé de 3,363km. New York accueillera deux courses sur le tracé de Brooklyn les 10 et 11 juillet prochain avant un retour en Europe. Le nouveau tracé de Londres, placé autour de l’ExCel et partiellement en intérieur, sera mis à contribution les 24 et 25 juillet. Enfin, après avoir accueilli les six dernières manches de la saison 2020, l’ancien aéroport de Tempelhof, à Berlin, sera l’hôte de la finale du championnat 2021 les 14 et 15 août. Un calendrier qui est présenté comme définitif par les organisateurs du championnat du monde de Formule E mais, dans le contexte toujours pesant de crise sanitaire, des modifications restent possibles.



FORMULE E / SAISON 2021

Calendrier définitif

26 et 27 février : Dariya (Arabie Saoudite)

10 et 11 avril : Rome (Italie)

24 et 25 avril : Valence (Espagne)

8 mai : Monaco

19 et 20 juin : Puebla (Mexique)

10 et 11 juillet : New York (Etats-Unis)

24 et 25 juillet : Londres (Grande-Bretagne)

14 et 15 août : Berlin (Allemagne)