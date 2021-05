Saison 2021 : L'annulation du GP de Turquie provoque un changement de dates du GP de France

Your updated F1 calendar, now with two races in Austria and a slightly earlier race in France 🗓️#F1 pic.twitter.com/KmFYDnCL4b

Rendez-vous du 18 au 20 juin au Castellet !

C’était dans l’air du temps et c’est désormais confirmé. Appelée à remplacer le Canada, dans l’incapacité d’accueillir la Formule 1 cette saison en raison des restrictions de voyage, la Turquie ne pourra pas non plus être présente au calendrier. La raison de ce retrait est la même, le pays ayant été récemment placé sur « liste rouge » par plusieurs pays dont le Royaume-Uni, où sont installées quasiment toutes les écuries prenant part au championnat. La question qui se posait après avoir confirmé le retrait du Grand Prix de Turquie, prévu du 11 au 13 juin prochain, était celle de la réorganisation du calendrier avec, notamment, la recherche d’une nouvelle alternative. A l’image de la décision prise par Dorna Sports concernant le MotoGP à la suite de l’annulation du Grand Prix de Finlande, le Red Bull Ring accueillera désormais deux Grands Prix de Formule 1 durant la saison 2021.« Nous étions impatients de courir en Turquie mais les restrictions de voyage en place ne nous permettent pas d’y aller en juin prochain, confirme dans un communiqué Stefano Domenicali, patron de la discipline. La Formule 1 a une fois de plus démontré sa capacité à réagir promptement aux événements et à trouver des solutions. Nous sommes ravis d’avoir deux courses en Autriche, permettant de conserver une saison à 23 courses. » En effet, le Grand Prix de Turquie sera remplacé par le Grand Prix de Styrie. Mais cette deuxième course sur le tracé autrichien ne prendra pas la date initialement dévolue au Canada. En effet, cette course ajoutée au calendrier aura lieu du 25 au 27 juin prochain. Une date qui était initialement dévolue au Grand Prix de France, qui n’avait pas pu être organisé la saison passée. Il n’est toutefois pas question de faire l’impasse sur la course organisée sur le Circuit Paul-Ricard du Castellet une deuxième année consécutive. Afin d’éviter une coupure de trois semaines à la suite du Grand Prix d’Azerbaïdjan, le Grand Prix de France va être avancé d’une semaine et aura désormais lieu du 18 au 20 juin prochains. Comme l’an passé, les pilotes devront donc enchaîner trois courses sur trois week-ends consécutifs, le Grand Prix d’Autriche conservant ses dates initiales, du 2 au 4 juillet prochains.