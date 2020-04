Saison 2021 : Aston Martin remplace Racing Point

Membre du paddock de la Formule 1 en 1959 (5eme du championnat des constructeurs) et en 1960 (8eme), avec ses pilotes Roy Salvadori, Carroll Shelby et Maurice Trintignant, Aston Martin sera de retour en 2021, en prenant la succession de Racing Point. La nouvelle, dévoilée il y a deux mois suite à l’investissement de 216 millions d’euros du milliardaire canadien Lawrence Stroll, patron de l’écurie Racing Point, dans Aston Martin, a été officialisée ce mercredi. Le père du pilote Lance Stroll devient ainsi le directeur exécutif d’Aston Martin, et la nouvelle écurie restera pendant au moins dix ans dans les paddocks.

Sergio Perez aligné, avec Lance Stroll ?

« Ce processus d’investissement dans cette merveilleuse marque de voitures a requis toute mon intention et mon énergie depuis des mois. Il y a eu quelques nuits blanches, a reconnu Lawrence Stroll. En même temps, c’est l’un des contrats les plus excitants que j’ai pu signer. Les voitures sont ma passion, une grande part de ma vie, et Aston Martin a toujours eu une place spéciale dans mon cœur. Annoncer que l’accord est finalisé est un grand privilège et l’un des moments dont je suis le plus fier dans ma carrière. (…) Aston Martin a concouru avec beaucoup de succès dans de nombreuses catégories du sport automobile tout au long de son histoire, et maintenant, nous avons l’opportunité de le faire en Formule 1. (…) Je suis incroyablement excité de voir quelle technologie peut filtrer du programme de course aux voitures de route. » Reste désormais à connaitre les couleurs de la future monoplace pour 2021 (les Racing Point sont actuellement roses) de cette écurie qui restera basée à Silverstone. Pour les pilotes, le casting est connu à moitié, puisque le Mexicain Sergio Perez (30 ans, 10eme du classement en 2019) est sous contrat jusqu’à fin 2022. Son coéquipier Lance Stroll (21 ans, 15eme du classement en 2019), le fils du nouveau patron, sera quant à lui en fin de contrat cette saison.