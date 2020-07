Saison 2020 : Un Grand Prix organisé courant octobre sur le circuit d'Imola ?

Après Monza et avec la confirmation récente d’une première course sur le circuit du Mugello, la Formule 1 va-t-elle s’offrir un tryptique italien ? En tout cas, selon les informations du quotidien transalpin La Gazzetta dello Sport, l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari est clairement dans le viseur de la FIA pour accueillir une course dans une saison 2020 à nul autre pareil. Une délégation de la fédération, emmenée par le directeur de course Michael Masi, doit faire le déplacement du côté d’Imola pour examiner les installations du circuit qui a récemment vu son « Grade 1 », la certification impérative pour pouvoir accueillir un Grand Prix de F1, renouvelé. Une visite en Emilie-Romagne qui devrait suivre de peu une autre visite du côté de la Toscane et du circuit du Mugello.

Rendez-vous début octobre à Imola ?

Alors que la Formule 1 a figé son calendrier jusqu’au Grand Prix de Russie installé à la date du 27 septembre sur le circuit installé dans le parc olympique de Sotchi, la suite est tout sauf certaine. Avec la situation sanitaire en Amérique du Nord et au Brésil qui est très compliquée, un crochet par le Canada, les Etats-Unis, le Mexique puis le Brésil semble de plus en plus exclu. La Chine n’est pas plus encline à accueillir des événements internationaux en 2020, laissant le Vietnam comme seule manche asiatique possible avant la conclusion prévue dans le Golfe, avec la volonté d’organiser deux courses à Bahreïn avant la finale à Abu Dhabi. C’est dans un tel contexte que la Formule 1 pourrait faire à nouveau étape sur le circuit d’Imola, qui restera à jamais associé au décès d’Ayrton Senna, soit le 4 octobre, soit le 11 octobre. Une course qui pourrait alors être suivie de près par une étape au Portugal, sur le circuit de Portimão, voire en Allemagne, du côté d’Hockenheim. En cette année de 70eme anniversaire, la F1 pourrait s’offrir l’occasion de renouer avec un tracé qui a fait son histoire, en plus de découvrir de nouvelles pistes.