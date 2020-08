Saison 2020 : Pas de Grand Prix en Chine, le retour de la Turquie confirmé

La F1 a atteint son objectif de 17 Grands Prix en 2020

[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/sports-extreme/formule-1-les-arrets-au-stand-CNT000001srBgd.html"][/EMBED]Le calendrier de la saison 2020 de Formule 1 se rapproche de sa forme définitive. Alors que le détenteur des droits commerciaux et la FIA ont déjà confirmé l’ajout de circuits comme le Mugello, le Nürburgring, Portimão ou encore Imola, la discipline va retrouver un circuit que beaucoup de pilotes ont apprécié entre 2005 et 2011, l’Istanbul Park. Comme la rumeur l’a laissé entendre durant l’été, le paddock de la Formule 1 fera bien étape en Turquie entre le 13 et le 15 novembre prochain. Une confirmation qui se fait au détriment d’un autre rendez-vous initialement prévu puis reporté à une date ultérieure, le Grand Prix de Chine. La F1 a également formalisé ses plans pour une fin de saison au Moyen-Orient avec deux courses à Bahreïn et la finale à Abu Dhabi. Avec ces quatre courses ajoutées dans un calendrier qui semble désormais définitif, la F1 s’assure d’avoir 17 rendez-vous en 2020.Les engagements de la discipline avec ses diffuseurs et ses partenaires imposent, en effet, un minimum de quinze courses sur une saison. « Nous sommes fiers d’annoncer que la Turquie, Bahreïn et Abu Dhabi vont faire partie de notre saison 2020. La Formule 1 et le monde entier a dû faire face à un défi sans précédent cette année et nous voulons rendre hommage à tous ceux qui ont rendu cela possible au sein de Formula 1, la FIA, les écuries et nos partenaires, a déclaré Chase Carey dans un communiqué. Même si nous sommes tous déçus de n’avoir pas été en mesure d’organiser certaines des courses initialement prévues cette année, nous sommes confiants à l’idée que notre saison a bien démarré et va continuer de proposer beaucoup de spectacle avec des courses sur des tracés traditionnels mais également des circuits inédits. » Toutefois, une inconnue perdure concernant les deux courses à Bahreïn. S’il est acquis que la première course sera sur le tracé habituel, l’organisation d’un deuxième événement sur une autre configuration n’a pas encore été confirmée, l’idée pouvant être totalement abandonnée.GP d’Autriche (Red Bull Ring)GP de Styrie (Red Bull Ring)GP de Hongrie (Hungaroring)GP de Grande-Bretagne (Silverstone)GP du 70eme anniversaire (Silverstone)GP d’Espagne (Barcelone-Catalogne)GP de Belgique (Spa-Francorchamps)GP d’Italie (Monza)GP de Toscane Ferrari 1000 (Mugello)GP de Russie (Sotchi)GP de l’Eifel (Nürburgring)GP du Portugal (Portimão)GP d’Emilie-Romagne (Imola)GP de Turquie (Istanbul)GP de Bahreïn (Sakhir Grand Prix)GP de Sakhir (Sakhir Outer ?)GP d’Abu Dhabi (Yas Marina)