Saison 2020 : 19 Grands Prix en six mois ?

On commence à y voir plus clair dans la saison 2020 de Formule 1 ! Les dirigeants de la discipline-reine du sport automobile ont décidé depuis plusieurs semaines de faire débuter la saison en Europe et à huis clos (une saison qui aurait dû, rappelons-le, commencer le 15 mars en Australie), et Autosport est parvenu à se procurer le calendrier présenté aux écuries de Formule 2 et de Formule 3, des championnats se déroulant pour la plupart en ouverture des Grands Prix de Formule 1, ce qui permet d'avoir de bonnes indications.

Deux courses en Autriche, en Grande-Bretagne et à Bahreïn

La saison de Formule 1 débuterait le 5 juillet avec le Grand Prix d’Autriche, et un deuxième Grand Prix se déroulerait le dimanche suivant, toujours sur le Red Bull Ring. Puis les pilotes disputeraient deux Grands Prix à Silverstone (Grande-Bretagne) le 26 juillet et le 2 août (où Hockenheim en Allemagne en cas de refus du gouvernement britannique). Le mois d’août sera également le mois des Grands Prix de Hongrie (le 9), d’Espagne (le 23) et de Belgique (le 30). Puis le Grand Prix d’Italie se déroulerait le 6 septembre, suivi du Grand Prix d’Azerbaïdjan (le 20) et de Russie (le 27). Les Grands Prix de Chine et du Japon auraient lieu le 4 et le 11 octobre. Puis les pilotes traverseront le Pacifique pour le Grand Prix des Etats-Unis le 25 octobre, celui du Mexique le 1er novembre et celui du Brésil le 8 novembre. Enfin, retour en Asie avec le Grand Prix du Vietnam le 22 novembre, avant de migrer vers le Moyen-Orient pour la fin de saison, avec deux Grands Prix à Bahreïn le 29 novembre et le 6 décembre, et Abu Dhabi le 13 décembre en conclusion. Cela signifie donc que les Grands Prix des Pays-Bas, du Canada et de Singapour passeraient définitivement à la trappe (ceux d’Australie, de Monaco et de France ont d’ores et déjà été annulés pour 2020). Reste désormais à savoir quelles courses pourront avoir lieu en public, si cela est possible d’ici la fin de saison.