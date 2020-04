Saison 2020 : 18 courses entre juillet et décembre au programme ?

La Formule 1, comme beaucoup d’autres sports, va vivre une saison 2020 inattendue. Alors qu’elle devait démarrer au début du mois de mars dernier en Australie, la première course n’aura pas lieu avant le 5 juillet prochain. En effet, dans une déclaration publiée sur le site officiel de la discipline à la suite de l'annulation du Grand Prix de France, Chase Carey a annoncé que son organisation espérait lancer la saison à l’occasion d’un Grand Prix d’Autriche qui aurait lieu à huis clos.

« Nous visons une reprise de la compétition en Europe durant les mois de juillet, août et au début du mois de septembre avec la première course qui aurait lieu en Autriche le week-end du 3 au 5 juillet », assure le patron de Liberty Media dans ce communiqué.

Un calendrier qui serait ainsi resserré sur six mois et qui bénéficiera de la pause estivale avancée aux mois de mars, avril et mai pour placer des courses au mois d’août.

A potential start date for the season

Formula 1 is targeting a 15-18 race season, beginning in Austria on the weekend of July 3-5 #F1 pic.twitter.com/UjBGtvDj2s



— Formula 1 (@F1) April 27, 2020

Un calendrier segmenté par continents



Le Grand Prix d’Autriche, couru sur le Red Bull Ring de Spielberg qui a déjà confirmé être prêt à accueillir deux courses, devrait être le premier d’une saison dont le calendrier comporterait entre 15 et 18 rendez-vous et réorganisé par continents. « Les mois de septembre, octobre et novembre nous verraient courir en Eurasie, en Asie et dans les Amériques avant de finir la saison dans le Golfe en décembre avec le Grand Prix de Bahreïn qui précéderait la traditionnelle finale à Abu Dhabi, ajoute Chase Carey. Nous publierons un calendrier finalisé dès que nous le pourrons. »

Le patron de la F1, qui ne cache pas que la santé et la sécurité de tous est au cœur de ses préoccupations, confirme que les premières courses de la saison 2020 se dérouleront à huis clos, comme l’a déjà confirmé le circuit de Silverstone, qui accueille le Grand Prix de Grande-Bretagne. Reste que ces plans sont toujours à mettre au conditionnel et dépendront de l’évolution de la pandémie tant au niveau local qu’au niveau mondial.