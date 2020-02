Saison 2018-2019 : Un calendrier qui mènera les pilotes de Riyad à New York

La Formule E, le championnat de monoplaces 100% électrique, va connaître le plus grand chamboulement de sa jeune histoire avec le lancement de la saison 5, qui se disputera sur treize courses entre décembre 2018 et juillet 2019. Une toute nouvelle monoplace, à l’allure résolument futuriste et aux performances nettement revues à la hausse, va rendre obsolète le changement de voiture à mi-course. Ces treize courses seront disputées dans douze villes différentes avec une manche d’ouverture dans les rues de Dariya, près de Riyad en Arabie Saoudite avant, en janvier, de retrouver Marrakech puis une ville qui reste à définir avant Mexico en janvier et février. La tournée asiatique se limitera à deux courses en Chine, la première à Hong-Kong le 10 mars avant une autre ville chinoise non encore définie le 23 mars. En avril, le paddock s’installera à Rome le 13 puis à Paris le 27 avant la manche de Monaco le 11 mai, qui devrait se disputer sur le tracé historique de la Principauté. Berlin le 25 mai puis Zurich le 9 juin clôtureront la partie européenne du calendrier avant les deux dernières manches les 13 et 14 juillet 2019 à New York. La Formule E revoit son format de course

Cette cinquième saison du championnat de Formule E, qui verra le constructeur japonais Nissan remplacer Renault alors que l’écurie allemand HWA viendra préparer l’arrivée de Mercedes en 2019-2020, verra les courses prendre une toute autre allure. Au lieu de la traditionnelle limite en distance, c’est le temps qui sera le juge de chaque course. Une fois les feux éteints, les 22 monoplaces prendront la piste pour 45 minutes de course à l’issue desquelles il faudra parcourir un tour de plus avant le drapeau à damier. Des courses où la chasse au meilleur tour ne sera plus récompensée par des points bonus au championnat, cet honneur revenant désormais au pilote parmi les cinq premiers qui aura utilisé le moins d’énergie pour boucler la course. Grâce à la nouvelle monoplace, baptisée Gen2, la puissance disponible sera augmentée avec un maximum de 250kW (335ch)... mais, en course, les pilotes n’auront que 200kW (270ch) à leur disposition sauf dans deux cas de figure. Quand la Formule E se la joue « Mario Kart »

Comme depuis le lancement du championnat, les fans pourront voter pour leur pilote favori et les trois premiers recevront le Fanboost, permettant d’exploiter la pleine puissance du moteur pendant un temps limité. Mais, pour remplacer les changements de monoplace à mi-course, les organisateurs et la FIA ont pensé à un mécanisme stratégique différent, que le patron du championnat Alejandro Agag veut bien admettre qu’il est inspiré de jeux vidéo comme « Mario Kart ». Sur les circuits, une zone sera délimitée et balisée et les pilotes qui passeront dans cette zone pourront exploiter un mode de puissance réglé à 225kw (300ch) pendant un temps limité. Pour matérialiser ces différents modes de puissance et les rendre plus lisibles tant pour les spectateurs que les téléspectateurs, les organisateurs de la Formule E ont décidé d’exploiter... le halo ! Doté de LED qui changeront de couleur, l’outil de protection instauré cette saison en F1 et F2, permettra de savoir dans quel mode de puissance un pilote sera à un moment donné.



FORMULE E / SAISON 2018-2019

Calendrier de la saison 5

18 décembre 2018 : ePrix de Dariya (ARS)

12 janvier 2019 : ePrix de Marrakech (MAR)

26 janvier 2019 : lieu à déterminer

16 février 2019 : ePrix de Mexico (MEX)

10 mars 2019 : ePrix de Hong Kong (CHN)

23 mars 2019 : lieu à déterminer (CHN)

13 avril 2019 : ePrix de Rome (ITA)

27 avril 2019 : ePrix de Paris (FRA)

11 mai 2019 : ePrix de Monaco (MCO)

25 mai 2019 : ePrix de Berlin (ALL)

9 juin 2019 : ePrix de Zurich (SUI)

13 juillet 2019 : ePrix de New York I (USA)

14 juillet 2019 : ePrix de New York II (USA)