Renault-Ricciardo: "Rien n'est comparable au Japon"

Le Grand Prix du Japon se déroule sur la piste de Suzuka à partir de vendredi. Un lieu que de nombreux pilotes apprécient tout particulièrement. C'est notamment le cas de Daniel Ricciardo qui va, pour la première fois, y piloter sous les couleurs de Renault.

"Rien n’est comparable au Japon. La culture est tout simplement incroyable et unique, elle forme le cadre d’une expérience très intéressante. La nourriture est fantastique et les gens sont fous, dans le bon sens du terme. Les fans sont très enthousiastes, mais aussi loyaux, respectueux, et vous apportent de beaux cadeaux et des photos. C’est amusant à vivre !", a expliqué l'Australien, manifestement ravi.