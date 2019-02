Renault-Ricciardo: "Je veux être le catalyseur d’une énergie positive"

L'écurie Renault a présenté la RS19 ce mardi. Une présentation marquée par une ambition forte, celle de poursuivre une progression entamée il y a 3 ans et qui a permis à l'équipe française de se hisser au 4e rang des constructeurs. Pour ce faire, Renault pourra compter en 2019 sur le concours de Daniel Ricciardo qui a quitté Red Bull pour relever ce défi et, à terme, devenir champion du monde.

"Je souhaite apporter un surplus d’énergie. Je veux mettre des ressorts sous les pieds de tout le monde, car cela fait également partie de mon métier et surtout de mon tempérament. Je souhaite rassembler en amenant l’équipe à travailler un tout petit peu plus dur et à faire un peu plus d’efforts. Je veux être le catalyseur d’une énergie positive !", a expliqué l'Australien, manifestement impatient de se retrouver en piste.

“I aim to be able to get the team to work that extra bit harder, put in more effort and rally everyone together. I want to be a catalyst for positive energy.”



