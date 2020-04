Renault : Pour Ocon, objectif podium

Deux Grands Prix (Australie et Monaco) ayant été annulés et sept Grands Prix (Bahreïn, Vietnam, Chine, Pays-Bas, Espagne, Azerbaïdjan, Canada) ayant été reportés, la saison 2020 de Formule 1 n’a pas encore pu débuter en raison de la pandémie de coronavirus, et le Grand Prix de France, prévu le 28 juin, est extrêmement menacé également (s’il se déroule à cette date, ce sera à huis clos, les événements attirant un public nombreux étant interdits en France jusqu’à mi-juillet). Si la saison parvient enfin à débuter, Esteban Ocon, pilote officiel Renault cette année, aura un principal objectif, comme il l’a confié lors d’un live Instagram avec La Gazzetta dello Sport : « Je n'ai pas un rêve, mais un objectif : monter sur le podium. Je le veux et Daniel Ricciardo, mon coéquipier, aussi. Ce serait très important de ramener l'équipe sur cette marche. »

Ocon deux fois cinquième en 2017

L’écurie française attend en effet un podium depuis la troisième place de Nick Heidfeld en Malaisie en 2011, quand l’écurie s’appelait alors Lotus Renault. Daniel Ricciardo, en revanche, n’a pu faire mieux qu’une quatrième place en Italie l’an passé, pour ses débuts avec Renault. Quant à Esteban Ocon, pilote de réserve chez Renault en 2016, avant de rejoindre Manor, Force India puis Mercedes, son meilleur résultat en carrière est une cinquième place en Espagne et au Mexique en 2017 avec Force India. Le pilote de 23 ans veut faire mieux avec l’écurie de son pays : « J'étais déjà troisième pilote en 2016. J'avais mal pris la fin de notre rapport. Ensuite, nous avons été proches de nous retrouver à plusieurs reprises. Et au final, me voilà ici (...) Alain Prost a beaucoup fait pour mon retour, c'est comme un père pour moi. Nous parlons souvent et il me donne beaucoup de conseils. » Suffisant pour monter sur un premier podium ? Réponse dans les prochains mois, espérons-le…