Renault : L'écurie française confirme le retour de Fernando Alonso dès la saison prochaine

OFFICIAL NEWS



🏁 Fernando Alonso joins Renault DP World F1 Team 🏁

Renault DP World F1 Team is pleased to confirm Fernando Alonso alongside Esteban Ocon in its driver line-up for the 2021 season.



👉 https://t.co/yjnnGHh8Yb #RSspirit @alo_oficial @OconEsteban pic.twitter.com/Qe0WfBazzN — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) July 8, 2020

Comme dit l’adage, « jamais deux sans trois ». Après un passage couronné de succès avec deux titres de champion du monde entre 2003 et 2006 puis un retour demi-teinte lors des saisons 2008 et 2009, Fernando Alonso et Renault vont à nouveau faire cause commune dès la saison prochaine. Alors que les bruits de paddock se sont multipliés ces derniers jours, l'écurie française et le pilote asturien ont confirmé cette troisième union.Plus d'informations à suivre...