Renault: Le jackpot pour Ricciardo

Daniel Ricciardo n'a pas signé chez Renault pour rien. Le pilote australien qui a débarqué cette saison, en provenance de Red Bull, s'est offert un contrat à 55 millions de dollars (un peu moins de 50 millions d'euros) sur deux saisons, selon les révélations de Formula Money.

Outre le salaire faramineux, il a également su négocier ses primes. Chaque victoire lui rapporte un million d'euros, tandis que ses frais médicaux, à hauteur de 100 000 € sont réglés par l'écurie, tout comme l'assurance et les frais liés à sa voiture personnelle. Au total, le montant de ses primes s'élève à un peu plus de 10 millions d'euros.

REVEALED: Ricciardo's $27.5m pay.

Ricciardo's #F1 benefits from Renault:



• Fee of $55m for 2019 and 2020

• Physiotherapist and medical expenses up to £100k in 2019

• Performance-contingent end of season bonus of $10m

• $1m bonus for winning first race pic.twitter.com/qdPxyVJvuV