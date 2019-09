Renault inaugure les pneus 18 pouces

Renault est en essai, jeudi et vendredi, sur le circuit Paul Ricard, afin de tester les nouveaux pneus de 18 pouces qui entreront en vigueur lors de la saison 2021. Fabriqués par Pirelli, ces nouveaux pneus feront une première immersion dans le monde automobile dès 2020, en F2.

Un réel changement par rapport à cette saison puisque les monoplaces arborent des gommes 13 pouces. En chiffre, cela correspond au fait que les pneus avant seront plus étroits, passant de 305 mm à 270 mm, tandis que les pneus arrière restent à 405 mm. Le diamètre passera lui de 670 mm actuellement, à environ 710 mm.

L'écurie française est la première du paddock à réaliser ses essais, elle devrait être suivie par Mercedes en décembre prochain.

A new era of @F1 begins. @sirotkin_sergey @RenaultF1Team begin the very first lap of #F1testing @PaulRicardTrack with 18-inch #Fit4F1 #Pirelli #PZero #F1 tyres pic.twitter.com/3JWh6Aq0wZ