Renault : Des couleurs inchangées et un nouveau partenaire pour 2020

DP World, un partenaire à même de maintenir Renault en F1 ?

Il y aura bien du jaune sur la R.S.20 ! Après avoir arboré une livrée exclusivement noire lors des six journées d’essais de pré-saison de Barcelone, durant lesquelles Daniel Ricciardo a signé le troisième meilleur temps, l’écurie Renault a levé le voile ce mercredi à l’Albert Park de Melbourne sur les couleurs définitives de sa monoplace 2020. En présence d’Esteban Ocon et du pilote australien, qui ne se sont pas présentés face à la presse à la suite de l’événement face aux risques liés au Covid-19, l’équipe tricolore a présenté une livrée sans évolution majeure, mêlant le jaune et le noir, couleurs historiques de Renault en Formule 1. Mais un détail n’est pas passé inaperçu à cette occasion, l’apparition sur les ailerons d’un nouveau partenaire. Ce lancement de la saison 2020 a, en effet, permis à Renault d’officialiser un accord dont la durée n’a pas été précisée et qui prend effet dès le début de cette saison avec la société émiratie DP World, spécialisée dans la logistique, notamment portuaire.Un partenariat qui voit cette société devenir partenaire-titre de l’écurie Renault, rebaptisée Renault DP World F1 Team à compter du Grand Prix d’Australie, qui doit être disputé ce week-end à Melbourne. Un accord qui va s’accompagner d’un apport au budget de l’équipe de la « marque au losange », réduisant d’autant sa dépendance à sa maison-mère, en difficulté sur le plan économique, et qui pourrait être un signal positif concernant l’implication de Renault dans l’avenir de la F1. « Je pense que ça nous aide, et c'est un pas dans la bonne direction. C'est quelque chose que nous avons dit durant l'hiver, et tout pointe dans la bonne direction, a confié le directeur de l’écurie Cyril Abiteboul dans des propos recueillis par Motorsport.com en marge de l’événement. Maintenant, vous savez, les choses ne sont pas faites tant que tout n'est pas bouclé. Je ne peux pas confirmer ici et maintenant, en me basant sur les partenariats, que nous serons engagés à long terme. Mais ça va énormément nous aider, de toute évidence. » Un accord qui pourrait, également, aider à conserver Daniel Ricciardo, dont l’engagement avec l’écurie française arrive à terme à l’issue de la saison 2020.