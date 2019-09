Renault confirme qu'il ne fournira plus McLaren en 2021

C'était donc dans l'air du temps. Et les réunions à Sotchi ont permis de valider ce divorce à l'amiable. Renault a en effet confirmé ce samedi qu'il ne fournirait plus son moteur à l'écurie McLaren à partir de 2021. "Il était clair que Renault et McLaren avaient des visions différentes pour le futur. Chaque élément de cette décision a été précautionneusement évalué ces dernières semaines. 2021 sera une saison cruciale pour toutes les équipes et il est important d'avoir une vision précise des forces et des ambitions de nos concurrents", confirme ainsi Cyril Abiteboul, le responsable de l'écurie Renault.

Le motoriste tricolore continuera de fournir ses moteurs à l'écurie britannique en 2020.