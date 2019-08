Esteban Ocon va retrouver un baquet de titulaire la saison prochaine. En effet, après deux saisons chez Force India, le Tricolore est passé cette saison dans le rôle de 3e pilote au sein de l'écurie Mercedes, avec beaucoup de temps dans le simulateur. Il va donc retrouver les pistes en lieu et place de Nico Hulkenberg pour faire équipe avec Daniel Ricciardo.

NEWS Renault F1 Team is pleased to confirm @OconEsteban will join forces with @danielricciardo from 2020. The French-Australian duo will be tasked with continuing the team’s progress during its fifth season in F1.

