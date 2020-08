Renault : Abiteboul ouvre la porte à un appel de la décision contre Racing Point

Racing Point s’en sort bien mais l’affaire n’est peut-être pas terminée. Alors qu’elle a ouvertement confirmé s’être inspirée du dessin de la Mercedes W10 pour concevoir sa RP20, l’écurie Racing Point a utilisé des écopes de freins conçues par l’écurie allemande. Or, entre 2019 et 2020, la réglementation a changé et ces éléments doivent désormais être conçus en interne par toutes les écuries. Après avoir porté réclamation à trois reprises, l’écurie Renault a vu la FIA lui donner raison et condamner lourdement la formation basée à Silverstone. L’écurie qui prendra en 2021 le nom d’Aston Martin a été condamnée à payer une amende de 400 000 euros et a été pénalisée de quinze points au classement constructeurs, la faisant passer juste derrière Renault. En marge des premiers essais du Grand Prix du 70eme anniversaire de la F1, le patron de l’écurie française Cyril Abiteboul a confirmé qu’un appel était envisagé. « Je peux confirmer que nous considérons la possibilité de faire appel, a déclaré ce dernier dans des propos recueillis par l’AFP. D'habitude, nous n'avons qu'une heure pour ce faire, mais en l'occurrence, compte tenu de la complexité de l'affaire, nous avons 24 heures pour le faire et ensuite encore 96 heures pour le confirmer. »

Renault n’a pas obtenu l’interdiction des écopes de freins incriminées

Dans son jugement publié ce vendredi et qui a confirmé la condamnation de l’équipe Racing Point, la FIA n’a pas explicitement interdit à Racing Point de continuer à utiliser ses écopes de freins conçues par Mercedes tout au long de la saison 2020, un élément crucial qui pose visiblement problème à Cyril Abiteboul. « Certes, la copie fait partie de la F1, mais avec la technologie actuelle, il est possible de faire des choses qui étaient impossibles avant, ajoute le dirigeant de l’écurie de la marque au losange. La réglementation doit donc évoluer en conséquence. Dans notre réflexion, nous allons tenir compte du fait que l'avantage obtenu sera conservé durant toute la saison, et c'est un avantage très concret. » Face à cette situation, la FIA n’a pas tardé à réagir. En effet, quelques heures après la publication de la décision, Nikola Tombazis, responsable pour ce qui concerne les monoplaces, a confirmé que les règlements allaient être modifiés afin d’interdire dès 2021 le procédé par lequel Racing Point a pu cloner la Mercedes W10. Autrement dit, la FIA va tout faire pour fermer une « zone grise » de la réglementation.