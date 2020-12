Red Bull Racing : Revenir en 2022, l'objectif avoué d'Alexander Albon

C’est officiel depuis ce vendredi, Max Verstappen aura un nouveau coéquipier en 2021 chez Red Bull Racing. L’écurie autrichienne s’est, en effet offert les services de Sergio Pérez, écarté chez Racing Point pour céder son baquet à Sebastian Vettel pour lancer l'ère Aston Martin. Et comme le dit le proverbe, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Alexander Albon a fait les frais de l’arrivée du Mexicain. Le Thaïlandais aux 38 courses en Formule 1 se retrouve donc sans volant pour l’année prochaine, bien qu’il reste pilote de réserve pour l'écurie de Milton Keynes. Il pilotera désormais sur le simulateur afin de participer au développement de la monoplace pour 2022, qui répondra à un règlement technique profondément revu. Alexander Albon n’avait jusque maintenant pas réagi à la décision de son écurie de l’écarter pour faire de la place à Sergio Pérez. C’est désormais chose faite.

Albon déçu mais pas abattu

Deux jours après cette annonce, celui qui a terminé septième au classement des pilotes sur le dernier exercice a écrit quelques mots sur son compte Instagram. Et la déception est évidemment au rendez-vous… « Je ne peux pas mentir les gars, ça fait mal. J'ai tout donné, mais ce n'était pas suffisant. Je veux remercier tous ceux qui m'ont soutenu tout au long de cette année, en particulier mes fans thaïlandais, déclare-t-il avant de dévoiler son objectif pour le futur. Je n'abandonne pas, j'ai consacré ma vie à ça (la course) et je ne la laisserai pas s'arrêter là. J'ai plus à donner et mon objectif est de revenir pour 2022 et de brandir à nouveau le drapeau thaïlandais. » Tomber pour revenir plus fort, Alexander Albon est déterminé à continuer son aventure en F1. Il s'en donnera en tout cas les moyens à s'en référer à ses propos. Et du haut de ses 24 ans, il a encore beaucoup de temps devant lui pour y parvenir.