Red Bull Racing : Prolonger Verstappen, l'objectif de Marko

Red Bull Racing n’entend pas laisser partir Max Verstappen. Le Néerlandais, sacré champion du monde dans la polémique le week-end dernier à Abu Dhabi, arrive en fin de contrat au terme de la saison 2023. Une date qui n’est pas anodine dans l’esprit des dirigeants de l’écurie autrichienne. En effet, au même moment, Lewis Hamilton arrivera au terme de son contrat avec Mercedes et rien n’indique que le Britannique aura envie de prolonger l’aventure alors qu’il approchera les 39 ans fin 2023. Afin de remplacer un septuple champion du monde, Toto Wolff pourrait alors être tenté de faire un coup et arracher Max Verstappen des griffes du groupe Red Bull pourrait en être un. A deux ans de la fin de son contrat, le Néerlandais pourrait prochainement s’asseoir autour d’une table avec Helmut Marko et Christian Horner avec au cœur des discussions une prolongation de l’engagement du 34eme champion du monde de l’histoire de la Formule 1.

Marko entend discuter assez rapidement

Récemment interrogé par le site allemand Formel1, Helmut Marko n’a pas fait mystère de ses intentions concernant Max Verstappen. « Nous allons discuter et peut-être conclure une prolongation », a déclaré à cette occasion le conseiller spécial du groupe Red Bull pour le sport automobile. Il ne serait donc guère étonnant de voir Raymond Vermeulen, l’agent du pilote néerlandais, faire le déplacement en Autriche pour s’entretenir avec l’ancien pilote au sujet de son client. Des négociations qui pourraient être facilitées par la volonté affichée par Max Verstappen de rester au sein d’une équipe qu’il présente comme une « famille ». « Je pense que vous avez entendu mon message radio, dans le tour de décélération, demandant si je pouvais rester dix ou quinze ans de plus, a déclaré le champion du monde 2021 ce jeudi lors du gala de la FIA. Je suis donc très heureux là où je suis. Je peux aussi être moi-même, et je pense que c'est aussi très important. » Red Bull Racing aura l’occasion de couper une nouvelle fois l’herbe sous le pied de Mercedes.