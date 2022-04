Red Bull Racing : Marko admet qu'un départ de Gasly est possible s'il n'est pas promu

Pierre Gasly va-t-il animer le marché des transferts en Formule 1 ? Le pilote rouennais fait des étincelles depuis son retour chez AlphaTauri (ex-Toro Rosso) en plein milieu de la saison 2019, sera libre de tout engagement fin 2023. Mais, malgré cela, la possibilité d’un retour chez Red Bull Racing, qui l’a éjecté au bout de seulement douze courses, reste ouverte. « Je veux évidemment être dans une voiture rapide pour me battre pour la victoire, et c'est la seule chose qui compte, avait confié le vainqueur du Grand Prix d’Italie 2020 dans un entretien accordé au magazine britannique Autosport. Je veux gagner en Formule 1 et il faut que j'aie une voiture qui me permet de gagner. Nous en discuterons avec Helmut Marko le moment venu. » Ce dernier, conseiller spécial du groupe Red Bull pour le sport automobile, a abordé le sujet du pilote tricolore dans des propos recueillis par le site germanophone Formel1.

Marko ne veut pas perdre Gasly

Interrogé sur la récente prise de position de Gerhard Berger en faveur de Pierre Gasly, qui est à ses yeux « suffisamment bon pour avoir une deuxième chance », Helmut Marko a répondu par l’affirmative avec un bémol. « Pour le moment, nous avons encore un contrat avec Sergio Pérez, a rappelé l’ancien pilote autrichien. Nous devons comparer les performances de ces deux pilotes et, avec Checo, nous avons jusqu'au milieu de l’année. » Toutefois, si Pierre Gasly n’avait pas une nouvelle chance chez Red Bull Racing, le risque de le voir partir à la concurrence est grand. « Avec Gasly, nous avons un contrat jusqu'en 2023 et il est déjà clair que si ce contrat expire et que nous ne pouvons pas lui offrir une chance de monter dans l'écurie Red Bull Racing, nous le perdrons sans doute, et nous ne le voulons pas », a confié Helmut Marko. S’il connaît un début de saison loin d’être évident avec AlphaTauri, Pierre Gasly sait que s’il continue à impressionner le petit monde de la F1, des portes pourraient s’ouvrir.