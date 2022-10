Red Bull Racing : Les liens avec Honda resserrés avec effet immédiat

Continuing the charge and strengthening our relationship with @Honda in 2022 👊

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 5, 2022

Honda parti pour revenir sur le long terme ?

Honda a-t-il fait un premier pas vers un retour ? Après trois années d’un partenariat qui s’est achevé sur le titre mondial pour Max Verstappen, le constructeur japonais a quitté la Formule 1 cet hiver. Toutefois, sa technologie est encore à l’œuvre cette année et jusqu’en 2025. En effet, si les écuries Red Bull Racing et AlphaTauri utilisent des moteurs portant le nom Red Bull Powertrains, c’est bien Honda qui est responsable de leur fabrication et en détient toujours la propriété intellectuelle. Des liens moins étroits entre les deux groupes qui se sont matérialisés par la disparition du logo de la marque sur les monoplaces, remplacé par celui du HRC, filiale en charge des programmes sportifs et qui a récupéré la gestion du programme F1 cet hiver. Toutefois, à l’occasion d’une conférence de presse, les groupes Red Bull et Honda ont dévoilé de « nouveaux accords » dont la première conséquence sera le retour du logo de la marque dès le Grand Prix du Japon, disputé ce week-end sur le circuit de Suzuka.Ce rapprochement intervient quelques semaines après l’échec retentissant des négociations entre Red Bull et Porsche pour une entrée au capital du constructeur allemand, désireux d’arriver en Formule 1 à l’image d’Audi. « Honda a grandement investi dans la technologie hybride au fil de notre partenariat. Cela a assuré la fourniture de moteurs compétitifs aux deux écuries, ce dont nous sommes très reconnaissants, a confié Christian Horner face à la presse. Notre objectif commun est de continuer à produire des moteurs dominateurs et d'obtenir le plus de succès possible lors des trois années suivantes. Afin de marquer cela, nous sommes heureux d'accueillir le retour du logo Honda sur la voiture à partir de Suzuka. » Un partenariat renouvelé qui pourrait ouvrir la porte à une alliance autour du futur moteur répondant à la réglementation 2026 que Red Bull Powertrains développe activement dans la nouvelle usine construite à Milton Keynes, auquel Porsche devait initialement donner son nom, permettant ainsi à Honda de rester en F1 après 2025 mais avec des coûts moindres.