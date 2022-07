Red Bull Racing : Le partenariat avec Porsche se profile

La (supuesta) prueba de la compra del 50% de Red Bull por parte de Porsche, en un extracto del acuerdo publicado en Marruecos esta misma semana. Toda la información 👉🏻 https://t.co/wINbKJfZdO #F1 pic.twitter.com/IxnkGpLxbP

Porsche n’entend pas faire de la figuration en Formule 1. A l’image d’Audi, la marque allemande a récemment obtenu l’aval des dirigeants du Groupe Volkswagen pour faire son entrée dans la discipline en 2026, quand la réglementation moteur évoluera. Très rapidement après l’officialisation du feu vert, les bruits de paddock ont laissé entendre un intérêt de Porsche pour un partenariat avec l’écurie Red Bull Racing, qui développe actuellement en interne son futur moteur. L’annonce de cette alliance était initialement prévue pour le dernier Grand Prix d’Autriche mais un contre-temps dans la finalisation de la réglementation 2026 occasionne un retard. Ce n’est toutefois qu’une question de jours avant que le secret de polichinelle ne soit révélé. En effet, comme avancé par le magazine britannique Autosport ce mercredi dans ses colonnes, Porsche et Red Bull Racing devraient annoncer dès le 4 août prochain un partenariat pour une durée de dix ans. La forme de ce partenariat sera une entrée du constructeur allemand dans le capital de l’écurie autrichienne à hauteur de 50%.Les détails de l’opération ont été révélés par des documents officiels venant du… Maroc. En effet, les deux sociétés doivent obtenir l’aval de plusieurs autorités de la concurrence partout dans le monde, dont celles de l’Union Européenne, avant d’officialiser un tel rapprochement. Or, la législation marocaine impose que les documents liés à une telle procédure soient rendus publics. Il est ainsi annoncé que Porsche prendra 50% du capital de Red Bull Technology, société qui chapeaute les activités des écuries Red Bull Racing et AlphaTauri, mais également de l’équipe basée à Milton Keynes. Une telle opération permettra à Porsche de profiter des équipes mises en place au sein de la filiale Red Bull Powertrains pour développer un moteur qui portera son nom dès 2026. En ce qui concerne l’écurie AlphaTauri, si elle devrait également utiliser ce moteur Porsche, rien n’indique que Red Bull en cédera une partie du capital. Il reste maintenant à la marque Audi d’avancer dans ses projets liés à la F1, qui pourraient bien passer par une prise de contrôle de Sauber, qui engage encore cette année l’écurie portant le nom Alfa Romeo.