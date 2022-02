Red Bull Racing : L'arrivée de Porsche en 2026 bientôt officialisée ?

Porsche prêt à utiliser Red Bull Powertrains pour son moteur ?

L’arrivée en F1 du groupe Volkswagen prend toujours plus de poids. Alors que le patron de McLaren a récemment évoqué le sujet et que le vice-président de Porsche Motorsport Thomas Laudenbach a confirmé l’intérêt de sa marque pour une arrivée en F1 à partir de 2026, tout cela pourrait se matérialiser dès le mois de mars prochain. En effet, selon les informations du site spécialisé allemand Motorsport-Total, la marque de Weissach est en négociations très avancées avec Red Bull Racing pour mettre en place un partenariat permettant à Porsche de faire son entrée comme motoriste. Les derniers obstacles à cette alliance serait l’obtention de l’aval des strates dirigeantes du groupe Volkswagen. Un accord qui serait le fruit d’intenses discussions entre Helmut Marko, consultants du groupe Red Bull pour les sports mécaniques, et son compatriote Fritz Enzinger, qui gère le secteur sportif de Volkswagen.Une annonce qui intervient alors que Red Bull multiplie les recrutements pour son nouveau département moteur, baptisé Red Bull Powertrains et basé à Milton Keynes. Toutefois, avec le partenariat avec Honda maintenu jusqu’en 2025 pour la construction des moteurs dont le développement est gelé, l’ambition de ce projet semble avoir évoluer. En effet, cette nouvelle filiale se voit déchargée de la responsabilité de construire et entretenir les moteurs pour les trois prochaines saisons et va pouvoir se focaliser sur les défis de la future réglementation prévue pour 2026, qui proposera un moteur simplifié et avec une partie électrique plus puissante. Un futur moteur qui pourrait alors porter le nom de Porsche dans le cadre d’une collaboration avec la marque. Une telle organisation permettrait également au constructeur allemand de faire des économies, les coûts liés à la fabrication étant moins élevés en Grande-Bretagne qu’en Allemagne.