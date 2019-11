Red Bull Racing : Face aux bons résultats, Horner espère conserver Honda à ses côtés

Add it to the history books 📚💪 Another milestone Grand Prix alongside @redbullracing & @ToroRosso 🙏#PoweredByHonda pic.twitter.com/aWZid5laM5

— Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) November 17, 2019

Horner : « Ils ont fait un super travail »

En 2021, la Formule 1 ne sera plus la même. Et, avec l’expiration des actuels Accords Concorde, plusieurs engagés pourraient revoir leur engagement dans la discipline à moyen terme. Si la rumeur la plus folle mène vers un retrait de Mercedes et le rachat des installations de Brackley par Roger Penske, qui vient de faire main basse sur l’IndyCar et le circuit d’Indianapolis, c’est plus du côté d’Honda qu’il faut regarder. Après trois premières saisons très compliquées avec McLaren, le motoriste japonais retrouve des couleurs avec d’abord Toro Rosso puis, depuis cette saison, Red Bull Racing. En difficulté pour viser les points avec l’écurie de Woking, Honda compte trois victoires avec Max Verstappen alors que Daniil Kvyat en Allemagne et Pierre Gasly au Brésil ont apporté à la marque deux podiums supplémentaires. Des résultats qui parlent pour eux et qui, selon Christian Horner, pourraient pousser le constructeur japonais à prolonger l’aventure.Des podiums qui ont fait oublier les débuts difficiles de Honda dans l’ère hybride, mais également un passage précédent avec une écurie officielle qui s’était révélé être un fiasco. Sans victoire entre 2006 et 2008, la marque japonaise s’était retirée précipitamment, revendant au dernier moment son écurie à Ross Brawn... dont l’écurie éponyme a remporté les deux titres mondiaux en 2009 avant d’être rachetée par Mercedes. « Je pense que c'est très important. Honda voit d'importants progrès et je pense qu'ils peuvent voir la récompense après cinq années d'implication et d'efforts, a déclaré au magazine Autosport le patron de l’écurie Red Bull Racing. Il faut se souvenir de la façon dont les choses se sont passées quand ils sont revenus dans la discipline. Je pense qu'ils ont fait un super travail en s'attelant à la tâche avec une grande passion et une grande fierté pour se mettre dans cette position. » Patron du programme F1 de Honda, Toyoharu Tanabe ne le cache pas, le résultat obtenu au Brésil « influencera positivement » l’avenir de Honda dans la discipline. La perspective de perdre un des quatre motoristes serait vécu comme une catastrophe par les dirigeants de la F1, à Honda de décider.